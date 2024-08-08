Tarkan terini sildiği havluyu hayranlarına attı: Terim mis gibi kokuyor

Samsunlu müzikseverler, özel gecede Megastar Tarkan ve rap müziğin öncülerinden Ceza'yı canlı dinleme fırsatını yakaladı. Muhteşem gecede sahneye önce Ceza çıktı ve seslendirdiği parçalarla sevenlerini coşturdu. Ceza'nın ardından Tarkan sahnedeki yerini aldı.

Samsun'da düzenlenen müzik festivalinde rap müziğin öncülerinden Ceza ve Türkiye'nin Megastarı Tarkan sahneye çıkarak Samsunlulara unutulmaz bir gece yaşattı.

“MERAK ETMEYİN TERİM MİS GİBİ KOKUYOR"

Megastar Tarkan defalarca terini sildiği havluyu seyirciye atarak ilginç anlar da yaşattı. Ön taraftaki seyirciyle diyalog kuran Tarkan o anlarda, “Merak etmeyin terim mis gibi kokuyor. Yine de tersiz verebilirim isterseniz. Tertemiz bir tane” dedi.