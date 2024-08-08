Tarkan terini sildiği havluyu hayranlarına attı: Terim mis gibi kokuyor

Megastar Tarkan, Samsun'da unutulmaz bir konser verdi. Ünlü şarkıcı terini sildiği havluyu hayranlarına attı.

Tarkan terini sildiği havluyu hayranlarına attı: Terim mis gibi kokuyor

Samsun'da düzenlenen festivalinde rap müziğin öncülerinden Ceza ve Türkiye'nin Megastarı sahneye çıkarak Samsunlulara unutulmaz bir gece yaşattı.

Samsunlu müzikseverler, özel gecede Megastar ve rap müziğin öncülerinden Ceza'yı canlı dinleme fırsatını yakaladı. Muhteşem gecede sahneye önce Ceza çıktı ve seslendirdiği parçalarla sevenlerini coşturdu. Ceza'nın ardından Tarkan sahnedeki yerini aldı.

Tarkan sevilen birçok şarkısını seslendirerek hayranlarını coşturdu.

Tarkan terini sildiği havluyu hayranlarına attı: Terim mis gibi kokuyor - 1

“MERAK ETMEYİN TERİM MİS GİBİ KOKUYOR"

Megastar defalarca terini sildiği havluyu seyirciye atarak ilginç anlar da yaşattı. Ön taraftaki seyirciyle diyalog kuran o anlarda, “Merak etmeyin terim mis gibi kokuyor. Yine de tersiz verebilirim isterseniz. Tertemiz bir tane” dedi.

Tarkan terini sildiği havluyu hayranlarına attı: Terim mis gibi kokuyor - 2

Seyircinin cevabı duyulmazken, “Havlu kalmadı kız” diye sözlerine devam eden , bu sözlerin ardından terli havluyu seyirciye attı. Seyirciler havluyu yakalamak için birbirleriyle yarıştı.

'ın enerjik sahne performansı ve Ceza'nın etkileyici rap şovlarıyla Samsun halkına unutulmaz bir gece yaşatan festival yoğun ilgi gördü.

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