Tarkan'dan akşam güneşi paylaşımı: Ne güzeldir kızıllığı
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Megastar Tarkan, akşam güneşinde objektif karşısına geçti.
Yeni albümü Kuantum 51 ile adından söz ettiren Tarkan, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor.
"SAHİ KİME VURURDU AKŞAM GÜNEŞİ?"
Megastar lakaplı ünlü şarkıcı, son olarak akşam güneşinde poz verdi. Tarkan Tevetoğlu, paylaşımına şu notu düştü:
"Ne güzeldir kızıllığı akşam güneşinin. Sahi kime vururdu akşam güneşi? Özledim bu arada."
Tarkan'ın paylaştığı kareye binlerce beğeni ve "Kış güneşimiz", "Senin gibi kalbi de kendi de güzele vurur", "Biz de özledik" gibi yorumlar geldi.
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