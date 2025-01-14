Tarkan'dan akşam güneşi paylaşımı: Ne güzeldir kızıllığı

"Ne güzeldir kızıllığı akşam güneşinin. Sahi kime vururdu akşam güneşi? Özledim bu arada."

Tarkan'ın paylaştığı kareye binlerce beğeni ve "Kış güneşimiz", "Senin gibi kalbi de kendi de güzele vurur", "Biz de özledik" gibi yorumlar geldi.