Tarkan’dan eşi Pınar Tevetoğlu ile romantik paylaşım

Şimdilerde hem yeni projeleri için çalışan hem de ailesiyle zaman geçiren Tarkan, 6 Temmuz Dünya Öpücük Günü'nü sosyal medya hesabından kutladı.

Eşi Pınar Tevetoğlu'nu öptüğü pozunu yayınlanan ünlü isim, paylaşımına "Madem Dünya Öpücük Günü" notunu düştü. Megastar ile eşinin pozuna kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.