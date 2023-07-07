Tarkan’dan eşi Pınar Tevetoğlu ile romantik paylaşım

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alan Megastar Tarkan, Dünya Öpücük Günü'nü kutladı. Ünlü şarkıcı, eşiyle romantik pozunu paylaştı.

Tarkan’dan eşi Pınar Tevetoğlu ile romantik paylaşım

Şimdilerde hem yeni projeleri için çalışan hem de ailesiyle zaman geçiren , 6 Temmuz Dünya Öpücük Günü'nü sosyal medya hesabından kutladı.

Eşi Pınar Tevetoğlu'nu öptüğü pozunu yayınlanan ünlü isim, paylaşımına "Madem Dünya Öpücük Günü" notunu düştü. Megastar ile eşinin pozuna kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Tarkan’dan eşi Pınar Tevetoğlu ile romantik paylaşım - 1

Tarkan ile Pınar Tevetoğlu, 29 Nisan 2016’da nikah masasına oturmuş, ünlü çift 2018’ yılında da kızları Liya’yı kucağına almıştı.

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...