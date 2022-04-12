Tarkan'dan iddialara yanıt

'Geççek' şarkısıyla Türkiye'nin gündemine oturan Tarkan son dönemde hakkında çıkan, "80 milyon TL'ye yat satın aldı" iddialarıyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

49 yaşındaki Megastar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yat almadım, Kaz Dağları'nda villam yok, hiç olmadı. Saçım da protez değil ama arada boyuyorum" sözlerini dile getirdi.