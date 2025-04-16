Tarkan’ın acı günü: Annesi Neşe Tevetoğlu hayatını kaybetti

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Avrupa turnesi için Almanya'da olan Tarkan, acı haberi alır almaz İstanbul’a geldi.

10 YIL SONRA 6 KARDEŞ BİR ARADA

Öte yandan Tarkan Tevetoğlu'nun annesi Neşe Tevetoğlu, 2020 yılında da bacağındaki damar tıkanıklığı nedeniyle özel bir hastanede tedavi görmüştü.

Annelerinin rahatsızlığı nedeniyle bütün kardeşlerin seferber olduğunu ifade eden Tarkan, ailece verdikleri poza şu notu düşmüştü:

"Geçtiğimiz günlerde annemizin geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle bütün kardeşler seferber olduk. Anneciğimiz çok şükür tekrar sağlığına kavuşunca da bu hatıra fotoğrafı çektirmeden olmazdı. Çünkü 10 yıl sonra 6 kardeş ilk kez tekrar bir araya gelmiştik. Bu vesileyle annemin sağlığına kavuşmasını sağlayan doktorumuza sonsuz teşekkürler. Ayrıca katkısı, emeği olan tüm diğer doktorlara, hemşirelere ve hastane çalışanlarına da çok teşekkürler."