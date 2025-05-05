Tarkan'ın Avrupa turnesi devam ediyor: Prova yaptığı anları paylaştı

Ünlü şarkıcı Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, 16 Nisan'da hayatını kaybetti. Avrupa turnesi için Almanya'da olan Tarkan, acı haberi alır almaz İstanbul’a geldi.

"ANNE KAYBI İÇTEN YANAN HAR BİR ATEŞ"

Neşe Tevetoğlu'nu İstanbul'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlayan Tarkan, annesinin vefatının ardından yaptığı paylaşımda ise "Anne kaybı içte yanan har bir ateş. Biliyorum öyle kolay da sönmeyecek bir ateş. En ihtiyacımın olduğu günlerde yüreğime su serpmeniz ve yanımda olmanız çok değerliydi. Bu acılı zamanımda bana destek olan tüm sevenlerime, dinleyicilerime, aile, akraba ve yakınlarıma, ekip arkadaşlarıma ve bütün değerli sanatçı dostlarıma en kalbi duygularımla teşekkür ederim. Ama en çok da bu zor zamanımda hep benimle olan eşim Pınar’a ve de varlığı ile arada bir acımı unutturup yüzümü güldüren canım kızıma çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun" ifadelerini kullandı.