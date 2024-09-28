Tarlasına Funda Arar'ın adını yazmıştı: Ünlü şarkıcı ile hayranı bir araya geldi

Antalya'nın Serik ilçesinde hayranı olduğu sanatçı Funda Arar'ın adını tarlaya yazan Atakan Şahin, ünlü şarkıcı ile bir araya geldi. Funda Arar, birlikte çektikleri videoda Şahin'e teşekkür etti.

Tarlasına Funda Arar'ın adını yazmıştı: Ünlü şarkıcı ile hayranı bir araya geldi

Antalya Serik'te çiftçilik yapan Atakan Şahin, yaklaşık 10 yıl önce gittiği konserde Funda Arar'a büyük hayranlık beslemeye başladı.

Arar ile birkaç kez yan yana gelip fotoğraf çektirebilen Şahin, son olarak tarlayı traktörle sürüp, Funda Arar'ın ismini yazdı.

Tarlasına Funda Arar'ın adını yazmıştı: Ünlü şarkıcı ile hayranı bir araya geldi - 1

Funda Arar hayranı olan çiftçi genç, Arar'ın ismini tarlaya yazmasının ardından sanatçı ile buluştu.

Tarlasına Funda Arar'ın adını yazmıştı: Ünlü şarkıcı ile hayranı bir araya geldi - 2

"ATAKAN SAYESİNDE VİRAL OLDUK"

Magazin dünyasında ve sosyal medyada viral olan görüntüler sonrası Şahin, hayranı olduğu sanatçıyla bir araya gelme şansı buldu.

Sanatçı Funda Arar, hayranı olduğu genç ile çektiği videoda Şahin'e teşekkür ederek, "Atakan ile nihayet birlikteyiz. Sağ olsun bütün konserlerimize geliyor. Tüm Serik halkına da selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. Sosyal medyada Atakan'ın sayesinde viral olduk. Tarlası bereketli olsun. Sosyal medyayı bir açtım, bir sürü mesajla karşılaştım. Ne oldu dedim. Şahaneydi, çok teşekkür ederim. Güzel bir anı oldu" açıklamasında bulundu.

Hayranı olduğu Funda Arar'ın adını tarlasına yazdı

Hayranı olduğu Funda Arar'ın adını tarlasına yazdı

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