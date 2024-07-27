Tatilde senaryo yazan Gupse Özay'dan yeni kareler

Son olarak Lohusa filmiyle adından söz ettiren Gupse Özay, şimdilerde ailesiyle tatilin tadını çıkarıyor. Bir yandan senaryo yazan ünlü isim, esprili paylaşımıyla takipçilerini güldürdü.

Tatilde senaryo yazan Gupse Özay'dan yeni kareler

Kendisi gibi oyuncu Barış Arduç ile mutlu bir evliliği ve Jan Asya adından bir kızı olan Gupse Özay, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Son olarak Lohusa filmiyle gündem olan ünlü isim, şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor. Ailesiyle Çeşme'de olan Özay, bir yandan senaryo yazıyor.

Tatilde senaryo yazan Gupse Özay'dan yeni kareler - 1

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Gupse Özay, senaryo yazarken çekilen fotoğraflarını esprili notlarla paylaştı.

Ünlü ismin, yayınladığı bir karede "Çeşme'de dram yaşanıyor... Ünlü senaristin çalışma koşulları sevenlerini üzdü" notu dikkat çekti.

Tatilde senaryo yazan Gupse Özay'dan yeni kareler - 2

Fotoğraflarda kucağında bilgisayarıyla görünen Gupse Özay ise "Yazıklar olsun beni bu duruma düşürenlere" diye espri yaptı.

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