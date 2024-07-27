Tatilde senaryo yazan Gupse Özay'dan yeni kareler

Kendisi gibi oyuncu Barış Arduç ile mutlu bir evliliği ve Jan Asya adından bir kızı olan Gupse Özay, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Son olarak Lohusa filmiyle gündem olan ünlü isim, şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor. Ailesiyle Çeşme'de olan Özay, bir yandan senaryo yazıyor.