Taylor Swift ile Matt Healy ayrıldı

17 yıllık müzik kariyeri boyunca pek çok rekora imza atan ve aldığı ödüllerle tarihe geçen ABD'li şarkıcı Taylor Swift, şu sıralar dünya turnesinde. İngiliz oyuncu Joe Alwyn ile 6 yıllık birlikteliğini sonlandıran şarkıcı Matt Healy ile birlikteliğe başlamıştı.

TMZ'nin haberine göre ikili ayrılık kararı aldı. ET'ye konuşan kaynaklar ise "Taylor ve Matty, ayrıldı. İkisi de son derece meşgul ve birbirleriyle gerçekten uyumlu olmadıklarını fark ettiler" açıklamasında bulundu.