Taylor Swift ile Matt Healy ayrıldı

17 yıllık müzik kariyeri boyunca pek çok rekora imza atan ve aldığı ödüllerle tarihe geçen ABD'li şarkıcı Taylor Swift, şu sıralar dünya turnesinde. İngiliz oyuncu Joe Alwyn ile 6 yıllık birlikteliğini sonlandıran şarkıcı Matt Healy ile birlikteliğe başlamıştı.
TMZ'nin haberine göre ikili ayrılık kararı aldı. ET'ye konuşan kaynaklar ise "Taylor ve Matty, ayrıldı. İkisi de son derece meşgul ve birbirleriyle gerçekten uyumlu olmadıklarını fark ettiler" açıklamasında bulundu.
People dergisi ise, "Taylor onunla iyi vakit geçiriyordu ama bu sıradan bir şeydi. Artık romantik bir ilişkileri yok" dedi.
6 YILLIK BİRLİKTELİĞİ BİTTİ
Öte yandan Grammy ödüllü şarkıcı ile oyuncu Joe Alwyn 2017 yılında aşk yaşamaya başlamıştı. 6 senedir birlikte olan ve birlikte çok fazla görüntü vermeyen ikilinin evlilik yolunda olduğu biliniyordu.