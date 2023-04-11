Taylor Swift ve Joe Alwyn 6 yıllık birlikteliklerini sonlandırdı

Son albümü Midnights ile rekora doymayan Grammy ödüllü şarkıcı Taylor Swift'in evlilik yolunda olduğu sevgilisi Joe Alwyn ile yollarını ayırdığı iddia edildi.

Taylor Swift ve Joe Alwyn 6 yıllık birlikteliklerini sonlandırdı

17 yıllık kariyeri boyunca pek çok rekora imza atan ve aldığı ödüllerle tarihe geçen ABD'li şarkıcı Taylor Swift, şu sıralar dünya turnesi ile gündemde olduğu kadar özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

İddialara göre İngiliz oyuncu Joe Alwyn ve yaklaşık 6 yıldır birlikte olduğu şarkıcı ayrılık kararı aldı. Konu ile ilgili ikiliden henüz bir açıklama gelmezken pek çok kaynak çiftin birlikteliğine son verdiğini doğruladı.

Taylor Swift ve Joe Alwyn 6 yıllık birlikteliklerini sonlandırdı - 1

EVLİLİK YOLUNDAYDILAR

Grammy ödüllü şarkıcı ile oyuncu 2017 yılında aşk yaşamaya başlamıştı. 6 senedir birlikte olan ve birlikte çok fazla görüntü vermeyen ikilinin evlilik yolunda olduğu biliniyordu.

Taylor Swift ve Joe Alwyn 6 yıllık birlikteliklerini sonlandırdı - 2

People'ın haberine göre ikilinin "farklı karakterlere" sahip olması nedeniyle ayrıldığı biliniyor

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