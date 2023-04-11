Taylor Swift ve Joe Alwyn 6 yıllık birlikteliklerini sonlandırdı

17 yıllık müzik kariyeri boyunca pek çok rekora imza atan ve aldığı ödüllerle tarihe geçen ABD'li şarkıcı Taylor Swift, şu sıralar dünya turnesi ile gündemde olduğu kadar özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

İddialara göre İngiliz oyuncu Joe Alwyn ve yaklaşık 6 yıldır birlikte olduğu şarkıcı ayrılık kararı aldı. Konu ile ilgili ikiliden henüz bir açıklama gelmezken pek çok kaynak çiftin birlikteliğine son verdiğini doğruladı.

