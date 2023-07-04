Taylor Swift'in konserinde hayranı erken doğum yaptı

Taylor Swift'in konserine giden hamile bir hayranının doğumu, konser esnasında başladı.

Adının Tori olduğu öğrenilen kadının hemen hastaneye kaldırıldığı ve üç hafta erken doğum yaptığı öğrenildi. Swift'in sahneye çıkmasından sadece 20 dakika sonra doğumu başlayan hayranının bir oğlu olduğu bildirildi.

Tori, TikTok hesabından paylaştığı video ile "Taylor'ın konserinin 20'nci dakikasında doğumu başlayan kişi benim" diyerek, bir erkek bebek dünyaya getirdiğini doğruladı.

