Tayyar Öz kimdir? Dr. Tayyar Taylan Öz kaç yaşında ve nereli?

Dr. Tayyar Taylan Öz, 1987 yılında Kahramanmaraş’ın Süleymanlı Kışla köyünde doğdu.



İlk ve orta öğrenimini Süleymanlı köyünde tamamlayan Öz, Lise eğitimini Kahramanmaraş İbrahim Çalık Lisesinde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazandı.



TUS sınavında İstanbul Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölününü kazandı.



5 yıl sonra Ortopedi ve travmatoloji uzmanı ünvanını aldı. Mecburi görevini Şanlıurfa Siverek Devlet Hastanesinde yaptı.