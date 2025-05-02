Tecavüz ve tacizle suçlanıyor: Russell Brand hakim karşısında
Komedyen ve aktör Russell Brand, tecavüz, cinsel saldırı ve cinsel istismarla suçlanıyor. Ünlü isim, Londra'daki Westminster Sulh Ceza Mahkemesi’ne çıktı.
Ünlü komedyen ve aktör Russell Brand, dört kadın tarafından tecavüz, cinsel saldırı ve sözlü saldırı ile suçlanıyor. Ünlü isim, bugün İngiltere'nin başkenti Londra'da hakim karşısına çıktı.
Russell Brand, mahkemeye girerken görüntülendi. Ünlü komedyen hakkındaki tüm suçlamaları reddettiğini ve kendisini mahkemede savunacağını belirtti.
HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR
Öte yandan Russell Brand'in 1999'da Bournemouth bölgesinde bir kadına tecavüz ettiği, 2001 yılında Londra'nın Westminster bölgesinde bir kadına saldırdığı, 2004 yılında Westminster'de bir kadına tecavüz ettiği ve 2004-2005 yılları arasında Westminster'da bir kadına saldırdığı iddia ediliyor.
Hakkındaki suçlamalarla ilgili daha önce sosyal medya hesabından açıklama yapan Russell Brand, "Asla kimseye tecavüz etmedim. Asla rıza dışı faaliyette bulunmadım" demişti.
RUSSEL BRAND KİMDİR?
2006-2008 yılları arasında bir BBC Radio 2'da sunuculuk yapan Brand, yaptığı bir şaka nedeniyle görevinden ayrıldı. Essex'te doğan ve bir stand-up komedyeni olarak kariyerine başlayan Brand, İngiltere'de Big Brother’s Big Mouth televizyon programının sunucusu olarak ün kazandı.
Hollywood filmlerinde de rol alan Brand, son yıllarda podcast yayınları yapmaya başladı. Brand, Nil'de Ölüm, Troller, Arthur, Rock of Ages, Army of One, Minyonlar 2:Gru'nun Yükselişi gibi yapımlarda rol aldı.
Brand, 2010-2012 yılları arasında ABD'li şarkıcı Katy Perry ile evliydi.
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