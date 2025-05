Tecavüz ve tacizle suçlanıyor: Russell Brand hakim karşısında

RUSSEL BRAND KİMDİR?



2006-2008 yılları arasında bir BBC Radio 2'da sunuculuk yapan Brand, yaptığı bir şaka nedeniyle görevinden ayrıldı. Essex'te doğan ve bir stand-up komedyeni olarak kariyerine başlayan Brand, İngiltere'de Big Brother’s Big Mouth televizyon programının sunucusu olarak ün kazandı.



Hollywood filmlerinde de rol alan Brand, son yıllarda podcast yayınları yapmaya başladı. Brand, Nil'de Ölüm, Troller, Arthur, Rock of Ages, Army of One, Minyonlar 2:Gru'nun Yükselişi gibi yapımlarda rol aldı.



Brand, 2010-2012 yılları arasında ABD'li şarkıcı Katy Perry ile evliydi.