Tecavüz ve tacizle suçlanıyor: Russell Brand hakim karşısında

Ünlü komedyen ve aktör Russell Brand, dört kadın tarafından tecavüz, cinsel saldırı ve sözlü saldırı ile suçlanıyor. Ünlü isim, bugün İngiltere'nin başkenti Londra'da hakim karşısına çıktı. Russell Brand, mahkemeye girerken görüntülendi. Ünlü komedyen hakkındaki tüm suçlamaları reddettiğini ve kendisini mahkemede savunacağını belirtti.

HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

Öte yandan Russell Brand'in 1999'da Bournemouth bölgesinde bir kadına tecavüz ettiği, 2001 yılında Londra'nın Westminster bölgesinde bir kadına saldırdığı, 2004 yılında Westminster'de bir kadına tecavüz ettiği ve 2004-2005 yılları arasında Westminster'da bir kadına saldırdığı iddia ediliyor.



Hakkındaki suçlamalarla ilgili daha önce sosyal medya hesabından açıklama yapan Russell Brand, "Asla kimseye tecavüz etmedim. Asla rıza dışı faaliyette bulunmadım" demişti.