Tedavisi devam eden Nuri Alço'dan haber var

"NORMAL ODAYA GEÇTİK"

Günlerdir yoğun bakımda olan Nuri Alço'dan iyi haber geldi.



Alço'nun eşi Burcu Alço, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yoğun bakım sürecimiz çok şükür bitti. Normal odaya geçtik" ifadelerini kullandı.