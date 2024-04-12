Tedavisi devam eden Nuri Alço'dan haber var

Eskişehir'de rahatsızlanan 73 yaşındaki sinema oyuncusu Nuri Alço'nun tedavisi, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda devam ediyordu. Alço'nun eşi Burcu Alço, eşinin sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Tedavisi devam eden Nuri Alço'dan haber var

Türk sinemasının ünlü oyuncularından Nuri Alço (73), Eskişehir'deki evinde rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırılmıştı.

Yapılan ilk muayenede sanatçının beyin kanaması geçirdiği öğrenilmişti. Oyuncunun tedavisi Eskişehir Şehir Hastanesi'nde sürüyor.

Tedavisi devam eden Nuri Alço'dan haber var - 1

"NORMAL ODAYA GEÇTİK"

Günlerdir yoğun bakımda olan Nuri Alço'dan iyi haber geldi.

Alço'nun eşi Burcu Alço, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yoğun bakım sürecimiz çok şükür bitti. Normal odaya geçtik" ifadelerini kullandı.

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