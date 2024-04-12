Tedavisi devam eden Nuri Alço'dan haber var

Türk sinemasının ünlü oyuncularından Nuri Alço (73), Eskişehir'deki evinde rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırılmıştı.
Yapılan ilk muayenede sanatçının beyin kanaması geçirdiği öğrenilmişti. Oyuncunun tedavisi Eskişehir Şehir Hastanesi'nde sürüyor.
"NORMAL ODAYA GEÇTİK"
Günlerdir yoğun bakımda olan Nuri Alço'dan iyi haber geldi.
Alço'nun eşi Burcu Alço, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yoğun bakım sürecimiz çok şükür bitti. Normal odaya geçtik" ifadelerini kullandı.
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