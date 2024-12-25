Tedavisi süren Ferdi Tayfur'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Kulak burun boğaz rahatsızlığı nedeniyle Antalya'daki bir hastanede ameliyat olan Ferdi Tayfur'un tedavisi sürüyor.

Ferdi Tayfur'un yeğeni ve aynı zamanda basın danışmanı olan Şirin Gözalıcı, usta sanatçının son durumu hakkında bilgi verdi.

Şirin Gözalıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Ferdi Tayfur'un sağlık durumu iyi olup, tüm sevenlerine sevgi ve selamlarını gönderiyor" ifadelerini kullandı.