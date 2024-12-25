Tedavisi süren Ferdi Tayfur'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Antalya'daki hastanede tedavisi süren sanatçı Ferdi Tayfur'un sağlık durumu hakkında yeğeni ve aynı zamanda basın danışmanı olan Şirin Gözalıcı'dan açıklama geldi.
Kulak burun boğaz rahatsızlığı nedeniyle Antalya'daki bir hastanede ameliyat olan Ferdi Tayfur'un tedavisi sürüyor.
Ferdi Tayfur'un yeğeni ve aynı zamanda basın danışmanı olan Şirin Gözalıcı, usta sanatçının son durumu hakkında bilgi verdi.
Şirin Gözalıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Ferdi Tayfur'un sağlık durumu iyi olup, tüm sevenlerine sevgi ve selamlarını gönderiyor" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Ferdi Tayfur, 15 Aralık'ta Marmaris'teki evinde rahatsızlanarak önce ilçedeki, sonra da Muğla'daki bir hastaneye kaldırıldı. 16 Aralık akşamı Muğla'dan Antalya'ya sevk edilen Tayfur, özel bir hastanede ameliyat edilerek tedavi altına alındı.
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