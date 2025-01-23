Tedavisi sürerken grip olan Tanyeli'den yeni paylaşım

Asıl adı Öznur Kral olan oryantal Tanyeli'nin pankreas kanserine yakalandığı ortaya çıkmıştı. Birçok kez operasyon geçiren ünlü ismin tedavisi sürüyor.



Uzun süredir hastanede gözlem altında tutulan Tanyeli'yi birçok ünlü isim de yalnız bırakmamış ve ziyaret etmişti.

