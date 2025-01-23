Tedavisi sürerken grip olan Tanyeli'den yeni paylaşım
Pankreas kanseriyle mücadele eden ve birkaç gün önce ziyaretçi yasağı olduğunu açıklayan Tanyeli, grip oldu. Ağır bir grip geçiren ünlü isim, hastane odasından yeni paylaşım yaptı.
Asıl adı Öznur Kral olan oryantal Tanyeli'nin pankreas kanserine yakalandığı ortaya çıkmıştı. Birçok kez operasyon geçiren ünlü ismin tedavisi sürüyor.
Uzun süredir hastanede gözlem altında tutulan Tanyeli'yi birçok ünlü isim de yalnız bırakmamış ve ziyaret etmişti.
"HASTANE ZİYARETLERİ YASAK"
Geçtiğimiz günlerde doktoların ziyaretçi yasağı koyduğunu duyuran ünlü isim, "Hastane ziyaretleri yasak lütfen çat kapı gelmeyin, rica ediyorum. Çok zor durumda kalıyorum, normale döndüğünde size haber vereceğim anlayışınız için teşekkürler" mesajını yazmıştı.
"GELİRSENİZ KOVULURSUNUZ"
Daha sonra yasağa uymayanlara tepki gösteren Tanyeli, "Doktorum izin vermiyor ziyaretçilere. Lütfen anlayışlı olun diyorum. İnfluenza ile uğraşıyorum. Doktorun izin vermemesinin sebebi bunlardı. Maskesiz hemşire dahil giremiyor. Gelirseniz kovulursunuz, net" ifadelerini kullanmıştı.
"İNŞALLAH ÇABUK GEÇER"
Ağır grip geçiren Tanyeli, hastane odasından yeni bir paylaşım yaptı. Solunum cihazına bağlı olduğu anları paylaşan ünlü isim, "Günaydın. Sabah saat 05.56... İnfluenza'nın kaçıncı günü oldu bugün, dördüncü gün mü? İnşallah çok çabuk geçer" dedi.
"2,5 AYDA 54 KİLO VERDİM"
Öte yandan Tanyeli, geçtiğimiz haftalarda 2,5 ayda 54 kilo verdiğini açıklamıştı. Ünlü isim, "2,5 ay hastanede dile kolay. Artık iştah sıfır, toplam 54 kilo vermişim. Yemek gözümde değil, iştah sıfır" ifadelerini kullanmıştı.
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