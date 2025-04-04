Teddi Mellencamp'ten kötü haber

Realite şov yıldızı Teddi Mellencamp kötü haberi sosyal medyada verdi. Real Housewives of Beverly Hills programıyla akıllarda yer eden Mellencamp yaklaşık 3 yıldır kanserle mücadele ediyor. 2022'de cilt kanseri teşhisi konulan 43 yaşındaki yıldız, kanserinin 4. evreye ulaştığını açıkladı. Mellencamp "Bazı günler gerçekten güçlü hissediyorum. Bazı günler ise üzgün ve yalnız hissediyorum. 4. evre kanser korkutucu olabilir" açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz ay sosyal medya hesabında sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Mellencamp "Beynimde birden fazla tümör var. Akciğerimde de 2 tümör var. Bunların hepsi cilt kanserinin metastazları" ifadelerini kullanmıştı.

Us Weekly'in haberine göre, son 3 yılda en az 20 kez ameliyat olan realite şov yıldızı, melanom cilt kanserine yakalanmıştı ancak kanser akciğerlerine ve beynine de yayıldı.