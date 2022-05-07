Tek gözünü kaybettiği iddia edilen sanatçı Gönül Yazar'dan açıklama

Usta sanatçı Gönül Yazar, kaza sonucu tek gözünü kaybettiği iddialarına yanıt verdi.



85 yaşındaki sanatçı, "21 Kasım gecesi saat 03:00’te küçük pati Gizmo'yla lavaboya gidiyorduk, yerdeki halı kaydı ve ben maalesef duvarın sivri kısmına çarptım. Ertesi gün gözüm mosmor uyandım. 15 gün sonra morluğu geçti. 'Kurtuldum' dedim fakat maalesef ki düşündüğüm gibi değilmiş. Çarptığım gözümün zamanla bulanık görmeye başladığını fark ettik. Öbür kasıma kadar bu şekilde dolaştım" dedi.

"YENİDEN DOĞDUM"



Yazar sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçtiğimiz mart ayında hastaneye gittik. Bir sürü ışıklı makineye girdim, çıktım. 'Akıllı 3 lensle tedavinizi yaparız' dediler. 'Bir düşünelim' dedik, hastaneden aldığımız kağıtlarla eve döndük. 22 Mart'ta ameliyata karar verdik. Ameliyat 1 saat sürdü. Hiç canım acımadı. Konuşa konuşa, sohbet ede ede yaptılar. Bant takıldıktan sonra eve dönüp istirahat ettim. Ertesi gün gittim bandı çıkardılar.Heyecanla gözümü açtım. Ben Yeşilçam filmindeki gibi 'görüyorum' diye bağırdım. İnanamadım. Pırıl pırıl görüyordum. Aynı 3 lensi diğer gözüme de uyguladılar. Eve yolladılar. 15 gün gözlerime 3 ayrı damla uyguladık. Şimdi ne mi oldu? Çamlıca Camii'nin müezzinini bile görüyorum. Yeniden doğdum,Sevgilerimle..."

