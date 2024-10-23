Tekin Temel kimdir? Ünlü oyuncu Tekin Temel öldü mü, neden öldü?

Tekin Temel, 24 Haziran 1968'de Manisa'nın Akhisar ilçesinde doğmuş bir tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.



Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Temel, 1995'ten beri televizyon dünyasında çeşitli yapımlarda yer almıştır.



Özellikle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki Fuat karakteri ve Afili Aşk dizisindeki Yekta Veziroğlu rolüyle tanınmaktadır.



Ayrıca, Meryem, Aşk ve Günah, Sevdaluk gibi dizilerde ve çeşitli tiyatro oyunlarında sahne almıştır. Tiyatro oyunları arasında Cimri ve Zaptiye gibi önemli eserler yer alır​.



TEKİN TEMEL NEDEN ÖLDÜ?



Ezel ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi popüler dizilerde oynayan Tekin Temel, 56 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.