TEMA Vakfı 30. yılını NTV’de kutluyor

Umut Yeşerten Şarkılar -TEMA Vakfı 30. Yıl Özel Yayını, cumartesi günü saat 21.00'de NTV'de.
Aslıhan Güner, Berk Atan, Buray, Deniz Tansel Öngel, Derya Uluğ, Doğu Demirkol, Emre Altuğ, Feyyaz Şerifoğlu, Hayal Köseoğlu, Helin Kandemir, Kenan Doğulu, Kıvanç Kasabalı, Norm Ender, Özge Gürel, Pelin Karahan, Sedef Avcı, Serkan Çayoğlu, Tuvana Türkay, Uğur Aslan, Tarık Sezer ve orkestrası, ormanlar için sahne alacak.
Seda Öğretir ve Yiğit Özşener’in sunacağı canlı yayındaki hedef, fidan bağışı çağrılarıyla Türkiye’nin 7 bölgesinde 7 hatıra ormanı oluşturmak.