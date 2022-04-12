Teoman: Çok kabiliyetsiz bir oyuncuydum

Rock müziğin ünlü ismi Teoman, geçtiğimiz günlerde oyunculuk geçmişiyle ilgili muhabirlerin sorularını yanıtladı.



Milliyet'in haberine göre 54 yaşındaki şarkıcı yakın zamanda çıkacak albümüyle ilgili açıklamalar yaparak, “Albümde eski ama iki tane de insanların yeni duyacağı şarkı olacak. Yakın zamanda klip çıkaracağım. İki yeni şarkım var, benim yazmadığım. Toplama albümü olduğu için hepsini bir araya topluyorum. Derleme, toplama çalışması gibi düşünebilirsiniz” dedi.

"KURALLARA İNANAMIYORUM"

Teoman, oyuncuların sinema filmlerinde şarkı söylemesi konusunda da, "Ben herkesin istediği şeyi yapmasından yanayım. Öyle kurallara inanamıyorum” diye konuştu.