Teoman'dan evlilik açıklaması: Hayatta yapmam o işi

Şarkıcı Teoman yeniden evlenmeye sıcak bakmadığını söyledi.

Teoman'dan evlilik açıklaması: Hayatta yapmam o işi

Daha önce Ayşe Kaya ile yapan ve Zeyno adında bir kızı olan ünlü şarkıcı evlilik açıklamasıyla gündeme geldi.

57 yaşındaki şarkıcı, yeniden evlilik düşünüp düşünmediği sorusuna "Belalı oluyor" dedi.

Magazin Online'ın haberine göre, Teoman "Ben hayatta yapmam o işi. Belalı oluyor sonra öyle evlilikler. Çünkü başkalarında görüyorum. Bir de ben yaşımı başımı aldım. Yani bu saatten sonra evlenmem." ifadelerini kullandı.

Teoman'dan evlilik açıklaması: Hayatta yapmam o işi - 1
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