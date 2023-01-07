Terminatör serisinin yıldızı Earl Boen hayatını kaybetti

Birçok yapımda rol alan, 'Terminatör' serisinde canlandırdığı 'Dr. Peter Silberman' ile tanınan Earl Boen, 5 Ocak Perşembe günü Hawaii’de hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncunun ölümünü aile üyeleri de doğrularken, nedeni ve ayrıntıları ile ilgili herhangi bir detay verilmedi.

Ancak Boen ve ailesinin yakın bir arkadaşının verdiği bilgiye göre; oyuncuya, geçtiğimiz yıl akciğer kanseri teşhisi konulmuştu ve ünlü isim bir süredir hastalıkla mücadele ediyordu.

YILLAR ÖNCE EMEKLİ OLDU

2003 yılında ekran oyunculuğundan emekli olan Earl Boen; radyo, animasyon dizileri ve video oyunları için seslendirme oyunculuğuna devam etti. Ünlü isim, 'World of Warcraft' gibi dünyaca ünlü oyunlarda sesiyle yer aldı.