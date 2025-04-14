The Addams Family yıldızından itiraf: Hiç ünlü biri gibi hissetmedim

Unutulmaz filmde Wednesday karakterine hayat veren Ricci, küçük yaşlarda gördüğü ilginin kendisini rahatsız ettiğini söyledi. Paparaziler tarafından evine kadar takip edildiğini belirten ünlü oyuncu, bu tür durumlarda köşedeki bir dükkana saklandığını anlattı.

45 yaşındaki yıldız, ''Beni takip edenleri işletmeci Rick'e şikayet ederdim, o da dışarı çıkıp onları kovalardı'' ifadelerini kullandı.

