The Addams Family yıldızından itiraf: Hiç ünlü biri gibi hissetmedim
1991 yılında rol aldığı The Addams Family filmiyle şöhrete kavuşan ABD'li aktrist Christina Ricci, çocuk ünlü olmanın zorluklarından söz etti.
Unutulmaz filmde Wednesday karakterine hayat veren Ricci, küçük yaşlarda gördüğü ilginin kendisini rahatsız ettiğini söyledi. Paparaziler tarafından evine kadar takip edildiğini belirten ünlü oyuncu, bu tür durumlarda köşedeki bir dükkana saklandığını anlattı.
45 yaşındaki yıldız, ''Beni takip edenleri işletmeci Rick'e şikayet ederdim, o da dışarı çıkıp onları kovalardı'' ifadelerini kullandı.
8 YAŞINDA KEŞFEDİLDİ
Ünlü oyuncu, evinin önünde tanımadığı bir adamın kendisi beklediğini ve arabasına notlar bıraktığını da paylaştı. 8 yaşında bir tiyatro eleştirmeni tarafından keşfedilen Christina Ricci, ''Aslında hiç ünlü biri gibi hissetmedim. Şöhret bana bir güç gibi değil de, idare etmem gereken bir şeymiş gibi hissettirdi'' sözleriyle dikkat çekti.
GÜÇLÜ YAPIMLARDA ROL ALDI
1990 yılında Mermaids filminde Kate Flax karakterine hayat veren ünlü oyuncu, asıl çıkışını 1 yıl sonra The Addams Family filmiyle yaptı. Burada Wednesday Addams rolünü canlandıran yıldız isim, daha sonra Casper, The Ice Storm ve Small Soldiers gibi projelerde kamera karşısına geçti.
Efsane yapım Grey's Anatomy'de de rol alan Ricci, yalnızca kariyer hayatıyla değil, özel yaşamıyla da adından söz ettiriyor. Geçmiş yıllarda anoreksiya hastalığıyla mücadele eden ABD'li oyuncu, anksiyete bozukluğu yaşadığını da açıklamıştı.
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