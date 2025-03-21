The Last Of Us yıldızı Bella Ramsey'e otizm teşhisi konuldu

Dizideki performansıyla Emmy'ye aday gösterilen Bella Ramsey, setteki bir kişinin otizmli kızı olduğunu ve onun tavsiyesiyle psikiyatrik değerlendirmeden geçtiğini söyledi.

Bir oyundan uyarlama olan, salgın hastalık sonrası hayatta tek başına kalan Joel ile 14 yaşındaki Ellie'nin hikayesini konu alan The Last Of Us dizisinin başrolü Bella Ramsey, British Vogue'a konuştu.

"BU TANI BENİ ÖZGÜRLEŞTİRDİ"

21 yaşındaki oyuncu, bu tanıyı aldıktan sonraki hislerini "Beni özgürleştirdi. Herkesin yapabilir gibi gözüktüğü gündelik işleri yapamamam karşısında kendime karşı daha nazik davranıyorum. Bunun bilinmemesi için hiçbir gerekçe yok" sözleriyle anlattı.

Otizmin oyunculuğuna katkısı olduğuna inandığını da söyleyen Bella Ramsey, "Hep diğerlerini izleyip bir şeyler öğreniyorum" dedi.