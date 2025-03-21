The Last Of Us yıldızı Bella Ramsey'e otizm teşhisi konuldu
The Last of Us dizisinde Ellie karakterine hayat veren Bella Ramsey, son röportajındaki itirafıyla şaşırttı. Ünlü oyuncu, dizinin ilk sezonunda çalışırken otizm tanısı aldığını açıkladı.
Bir oyundan uyarlama olan, salgın hastalık sonrası hayatta tek başına kalan Joel ile 14 yaşındaki Ellie'nin hikayesini konu alan The Last Of Us dizisinin başrolü Bella Ramsey, British Vogue'a konuştu.
ÇEKİMLER SIRASINDA ÖĞRENMİŞ
Ünlü oyuncu, "The Last of Us'ın birinci sezonunun çekimleri sırasında bana otizm teşhisi kondu" dedi.
Dizideki performansıyla Emmy'ye aday gösterilen Bella Ramsey, setteki bir kişinin otizmli kızı olduğunu ve onun tavsiyesiyle psikiyatrik değerlendirmeden geçtiğini söyledi.
"BU TANI BENİ ÖZGÜRLEŞTİRDİ"
21 yaşındaki oyuncu, bu tanıyı aldıktan sonraki hislerini "Beni özgürleştirdi. Herkesin yapabilir gibi gözüktüğü gündelik işleri yapamamam karşısında kendime karşı daha nazik davranıyorum. Bunun bilinmemesi için hiçbir gerekçe yok" sözleriyle anlattı.
Otizmin oyunculuğuna katkısı olduğuna inandığını da söyleyen Bella Ramsey, "Hep diğerlerini izleyip bir şeyler öğreniyorum" dedi.
THE LAST OF US YENİ SEZON FRAGMANIYLA REKOR KIRDI
Öte yandan The Last of Us dizisi, ikinci sezonuyla 13 Nisan 2025 tarihinde izleyici karşısına çıkacak. 5 yıllık bir zaman atlamasıyla başlayacak olan dizinin tanıtımı izlenme rekoru kırdı.
Bella Ramsey ile Pedro Pascal'ın başrolleri paylaştığı The Last of Us dizisinin birinci sezonu, 9. bölümüyle 12 Mart 2023'te sona ermişti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Ünlüler
- Oyuncular
- Hollywood