The Last Of Us yıldızı Bella Ramsey'e otizm teşhisi konuldu

Ünlü oyuncu, "The Last of Us'ın birinci sezonunun çekimleri sırasında bana otizm teşhisi kondu" dedi.

Bir oyundan uyarlama olan, salgın hastalık sonrası hayatta tek başına kalan Joel ile 14 yaşındaki Ellie'nin hikayesini konu alan The Last Of Us dizisinin başrolü Bella Ramsey, British Vogue'a konuştu.

THE LAST OF US YENİ SEZON FRAGMANIYLA REKOR KIRDI

Öte yandan The Last of Us dizisi, ikinci sezonuyla 13 Nisan 2025 tarihinde izleyici karşısına çıkacak. 5 yıllık bir zaman atlamasıyla başlayacak olan dizinin tanıtımı izlenme rekoru kırdı.

Bella Ramsey ile Pedro Pascal'ın başrolleri paylaştığı The Last of Us dizisinin birinci sezonu, 9. bölümüyle 12 Mart 2023'te sona ermişti.