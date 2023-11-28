The Last Of Us'ın yıldızı Bella Ramsey: Şöhreti tuhaf buluyorum

HBO tarafından yayınlanan, oyun dünyasının en sevilen serilerinden aynı adla diziye uyarlanan "The Last of Us"da "Ellie" karakterine hayat veren Bella Ramsey, diziyle gelen şöhretin günlük hayatını nasıl etkilediğini anlattı.



New York'ta düzenlenen 2023 Gotham Ödülleri'nde ET'ye konuşan Ramsey, "Aslında oldukça tuhaf. Bu diziyi temelde arkadaşım olan bir grup insanla yapmak hayatımın en güzel yılı gibiydi" dedi.



"DIŞARIDA BİRİ BENİ TANIYANA KADAR BUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Şöhretle nasıl başa çıktığından da bahseden ünlü oyuncu, "Bunu çok tuhaf buluyorum. Dışarı çıkıyorum ve şimdi her dışarı çıktığımda olduğu gibi tanınıyorum. Biraz tuhaf ama gerçekleşene kadar bunu düşünmüyorum. Beğendiğimi söyleyemem; fena değil. İnsanlar iyi" ifadelerini kullandı.

