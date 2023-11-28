The Last Of Us'ın yıldızı Bella Ramsey: Şöhreti tuhaf buluyorum

HBO tarafından yayınlanan, oyun dünyasının en sevilen serilerinden aynı adla diziye uyarlanan "The Last of Us"da "Ellie" karakterine hayat veren Bella Ramsey, diziyle gelen şöhretin günlük hayatını nasıl etkilediğini anlattı.
New York'ta düzenlenen 2023 Gotham Ödülleri'nde ET'ye konuşan Ramsey, "Aslında oldukça tuhaf. Bu diziyi temelde arkadaşım olan bir grup insanla yapmak hayatımın en güzel yılı gibiydi" dedi.
"DIŞARIDA BİRİ BENİ TANIYANA KADAR BUNU DÜŞÜNMÜYORUM"
Şöhretle nasıl başa çıktığından da bahseden ünlü oyuncu, "Bunu çok tuhaf buluyorum. Dışarı çıkıyorum ve şimdi her dışarı çıktığımda olduğu gibi tanınıyorum. Biraz tuhaf ama gerçekleşene kadar bunu düşünmüyorum. Beğendiğimi söyleyemem; fena değil. İnsanlar iyi" ifadelerini kullandı.
İKİNCİ SEZON İÇİN BEKLEYİŞ SÜRÜYOR
İkinci sezonu büyük bir heyecanla beklenen ve Hollywood’daki grev nedeniyle geciken "The Last of Us" dizisinin çekimlerinin 2024 yılının başlarında başlayacağını açıklanmıştı.
"The Last of Us" yeni sezonun 2025 yılında yayınlanması bekleniyor.
"ÜÇÜNCÜ SEZONUN OLACAĞININ GARANTİSİ YOK"
Öte yandan HBO'nun drama başkanı Francesca Orsi, daha önce verdiği bir röportajda dizinin 3. sezonuyla ilgili, "Bence Craig ve Neil diziyi nerede sonlandıracaklarını düşünüyolar. Seri için bir 3. sezon fikri olacağı söylentilerini duyduk, ancak bir 3. sezonumuzun olacağının garantisi yok. İkisinin de 3. sezon için bir vizyonları olduğunu biliyorum. Yine de bu yapımın daha fazla sezon yapmaya uygun olup olmadığını henüz bilmiyorum" demişti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Ünlüler
- Magazin Haberleri
- N-Life Magazin
- Hollywood