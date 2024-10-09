The Office dizinin yıldızı Jenna Fischer kanseri yendiğini duyurdu

2005-2013 yılları arasında izleyiciyle buluşan "The Office" dizisinde "Pam Beesly" karakterini canlandıran Jenna Fischer, sosyal medya hesabından kanseri atlattığını duyurdu. 50 yaşındaki ünlü oyuncu , kendisine Aralık 2023'te 1. evre üçlü meme kanseri teşhisi konulduğunu açıkladı.

“Ameliyat, kemoterapi ve radyasyonu tamamladıktan sonra artık kansersizim” diyen Jenna Fischer, bu paylaşımı hastalıkla mücadele edenlere umut olması için yaptığını belirtti.

14 yıllık eşi Lee Kirk, 13 yaşındaki oğlu Weston ve 10 yaşındaki kızı Harper’ın kanser savaşında kendisine büyük bir destek verdiğini anlatan ünlü ismi, "The Office" dizisindeki rol arkadaşı ve gerçek hayattaki en yakın dostu Angela Kinsey de yalnız bırakmamış.

Memesindeki kanserli kitleyi aldıran ve sonrasında da yoğun bir kemoterapi ve radyoterapi süreci geçiren oyuncu, bu sırada saçlarını kaybettiğini ancak peruk takarak çalıştığını itiraf etti.

Jenna Fischer, şimdi sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.