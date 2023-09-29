The Rolling Stones grubunun 500 milyon dolarlık serveti bağışlanacak

İngiliz rock grubu Rolling Stones şu sıralar 31. stüdyo albümü "Hackney Diamonds"ı piyasaya çıkarmaya hazılanıyor. Grubun solisti Mick Jagger, Rolling Stones'un mirasını hayır kurumuna bağışlamayı düşündüğünü dile getirdi.

Jagger, grubun en ünlü parçalarının yer aldığı 500 milyon dolarlık müzik koleksiyonunun bir gün satılması durumunda, "Çocukların paraya ihtiyacı yok " diyerek bu parayı bağışlayabileceğini belirtti.

Jagger'ın sekiz çocuğu bulunuyor.