The Rolling Stones grubunun 500 milyon dolarlık serveti bağışlanacak

İngiliz rock grubu Rolling Stones şu sıralar 31. stüdyo albümü "Hackney Diamonds"ı piyasaya çıkarmaya hazılanıyor. Grubun solisti Mick Jagger, Rolling Stones'un mirasını hayır kurumuna bağışlamayı düşündüğünü dile getirdi.
Jagger, grubun en ünlü parçalarının yer aldığı 500 milyon dolarlık müzik koleksiyonunun bir gün satılması durumunda, "Çocukların paraya ihtiyacı yok " diyerek bu parayı bağışlayabileceğini belirtti.
Jagger'ın sekiz çocuğu bulunuyor.
Ancak 80 yaşındaki müzisyen koleksiyonu henüz satmayı düşünmediklerini söyledi. Son dönemde Justin Bieber ve Katy Perry gibi şarkıcılar müzik arşivlerini milyonlarca dolara satmalarıyla gündeme gelmişti.
The Rolling Stone grubu Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood ve Bill Wyman'den oluşuyor.
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