TikTok hesabı kapatılan Serdar Ortaç isyan etti

Sosyal medya hesabında açtığı canlı yayınlarda alkol ve sigara kullanan ve küfürlü konuşan Serdar Ortaç'ın TikTok hesabı kapatıldı. Karara tepki ünlü şarkıcı, Instagram hesabından açıklama yaptı.

Ortaç “TikTok hesabımı kapatmışlar, sanki namus suçu işledim. Ben de Instagram’a geldim. Instagram’ı seviyorum ama canlı yayını yok ki Instagram’ın" dedi.

Alkol ve sigara kullanmayı bıraktığını açıklayan ünlü isim, “35 sene viski içen adam bir gecede bırakır mı ya! İçkisiz hayat acayip güzel. Bugün 23’üncü gün bitti, içkiyi ve sigarayı aynı anda bıraktım. 35 sene her gece içtiğim viskiyi bıraktım” diye konuştu.