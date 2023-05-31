Tina Turner'ın arkadaşı açıkladı: O ölümden korkmuyordu

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

İsviçre’nin Zürih yakınlarındaki evinde hayatını kaybeden müzik dünyasının efsanevi ismi Tina Turner’ın ölüm nedeni 48 saat sonra açıklanmıştı. 83 yaşında yaşama veda eden ve ölümüyle hayranlarını yasa boğan şarkıcının doğal sebeplerden dolayı hayatını kaybettiği duyuruldu.



Uzun süredir mücadele ettiği bir hastalık sonrası hayatını kaybettiği belirtilen Turner, hayatının son yıllarında kanser, inme ve böbrek yetmezliği gibi sağlık sorunları yaşamıştı.



Ünlü şarkıcı, mart ayında Uluslararası Dünya Böbrek Günü'nün önemli, olduğunu söylerken, "Çünkü böbrekler iflas eder. İşte bu yüzden bugün size söylüyorum: Böbreklerinize sevgi gösterin! Bunu hak ediyorlar” demişti.



Turner, 2017 yılında, eşi Erwin Bach’ın organlarından birini şarkıcıya bağışlamasıyla böbrek nakli geçirmişti.



Ayrıca Turner'a bir yıl önce de bağırsak kanseri teşhisi konmuştu. Sanatçı 2013 yılında da felç geçirmiş ve yürüyemez hale gelmişti. Turner, felç geçirdikten 10 gün sonra hareket kabiliyetini yeniden kazanmayı başarmıştı.