Tolga Akış ve Çağla Şikel hakkında çıkan iddialara cevap geldi

Zeynep Bastık ile 2021 yılında evlenen ve geçtiğimiz ay şarkıcı ile yollarını ayırma kararı alan Tolga Akış, ünlü model ve sunucu Çağla Şikel ile arasında çıkan söylentilere sessiz kalmadı. Şarkıcı Edis’in kulisinde Şikel ile dans ettiği iddia edilen Akış, sosyal medya hesabından “Videoda bana benzettiğini kişi Tayfun. Ben orada yokum, hangover (akşamdan kalma) olmuşum odada yatıyorum o sırada. Orası da Edis'in kulisi değil, Alaçatı'da bir mekan" ifadelerini kullandı.