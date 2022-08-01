Tolga Akış ve Çağla Şikel hakkında çıkan iddialara cevap geldi

Şarkıcı Zeynep Bastık’ın anlaşmalı olarak boşandığı Tolga Akış, manken ve sunucu Çağla Şikel ile aralarında çıkan aşk iddialarına sosyal medya hesabından cevap verdi.

Tolga Akış ve Çağla Şikel hakkında çıkan iddialara cevap geldi

Haberler - ntv.com.tr 01.08.2022 - 15:53

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Şarkıcı Zeynep Bastık ile Tolga Akış boşandı

Şarkıcı Zeynep Bastık ile Tolga Akış boşandı

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Zeynep Bastık ile 2021 yılında evlenen ve geçtiğimiz ay şarkıcı ile yollarını ayırma kararı alan Tolga Akış, ünlü model ve sunucu Çağla Şikel ile arasında çıkan söylentilere sessiz kalmadı. Şarkıcı Edis’in kulisinde Şikel ile dans ettiği iddia edilen Akış, sosyal medya hesabından “Videoda bana benzettiğini kişi Tayfun. Ben orada yokum, hangover (akşamdan kalma) olmuşum odada yatıyorum o sırada. Orası da Edis'in kulisi değil, Alaçatı'da bir mekan" ifadelerini kullandı.

Çağla Şikel ise arkadaşlarıyla geceye ait bir fotoğraf paylaşırken "Edis'in kulisi" notunu düştü.

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