 Tolga Güleryüz'ün eski eşi Zeynep Gülmez kimdir? - Son Dakika Magazin Haberleri | N-Life

Tolga Güleryüz'ün eski eşi Zeynep Gülmez kimdir?

Oyuncu Zeynep Gülmez, kazada hayatını kaybeden eski eşi Tolga Güleryüz’ü sosyal medya hesabında andı. Genç yaşta hayatını kaybeden Güleryüz'ün fotoğrafını paylaşan Zeynep Gülmez, “Kabullenmek çok zor. Acıyı yazmak. Kelimeler anlamsız gelir. Boş... Ben seni affettim... Affet beni..." ifadelerini kullandı. Paylaşım ardından Zeynep Gülmez'in hayatıyla ilgili bilgiler de gündeme geldi. Peki, Tolga Güleryüz'ün eski eşi Zeynep Gülmez kimdir?

Tolga Güleryüz'ün eski eşi Zeynep Gülmez kimdir?

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Zeynep Gülmez, 10 Temmuz 1974 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. İlk ve orta eğitimini Bursa'da tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Mezun olduktan sonra 1996 ile 1998 yılları arasında, Bursa Devlet Tiyatrosu'nda sözleşmeli sanatçı olarak görev yaptı. 1998 yılında İstanbul'a yerleşti. 1999/2000 sezonunda Yalçın Menteş Tiyatrosu'nda, 2000/2001 sezonunda Kandemir Konduk Tiyatrosu'nda, 2004/2005 sezonunda Oyun Atölyesi'nde, 2007/2008 sezonunda Donkişot Tiyatro'da ve 2008/2009 sezonunda Tiyatro Cef'te oyuncu olarak çalıştı. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra birçok sinema, televizyon ve reklam çalışması da yapmaktadır.

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