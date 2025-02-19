Tolga Sarıtaş sete giderken kaza yaptı

Birçok başarılı yapımda rol aldıktan sonra tanınan ve kısa bir süre önce Zeynep Mayruk ile dünyaevine giren Tolga Sarıtaş, sete giderken kaza yaptı.

Tolga Sarıtaş sete giderken kaza yaptı

"Güneşin Kızları", "Kötü Çocuk", "Söz", "Arıza" gibi projelerle tanınan ve şimdilerde "Teşkilat" adlı dizide izleyici karşısına çıkan , kaza yaptı.

Muhabir Online'ın haberine göre; başka bir araç Sarıtaş’ın otomobiline arkadan çarptı. Kazada maddi hasar meydana gelirken oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili Tolga Sarıtaş'tan bir açıklama gelmedi.

Tolga Sarıtaş sete giderken kaza yaptı - 1

"DOĞRU SETİ BULMAKTA ZORLANDIM"

Öte yandan , birkaç ay önce  İbrahim Selim’in YouTube programına katılmış ve set anılarından bahsetmişti.

Ünlü oyuncu, bir gün Söz seti yerine yanlışlıkla Erkenci Kuş setine gittiğini şu sözlerle anlatmıştı:

"Bir sabah doğru seti bulmakta zorlandım. Söz seti diyerek başka bir sete gittim. Arabadan indiğimde kimse beni almıyordu, çay ocağındaki adamlara 'günaydın' dedim. Ama oradaki insanlar bana şok bir şekilde bakıyordu. Sonra yürürken etrafımdaki insanların durup bana bakmaya başladığını fark ettim. O an birden fark ettim ki yanlış sete gelmişim. Arabama binip başka bir sokakta devam ettim."

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