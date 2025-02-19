Tolga Sarıtaş sete giderken kaza yaptı

Muhabir Online'ın haberine göre; başka bir araç Sarıtaş’ın otomobiline arkadan çarptı. Kazada maddi hasar meydana gelirken oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Güneşin Kızları", "Kötü Çocuk", "Söz", "Arıza" gibi projelerle tanınan ve şimdilerde "Teşkilat" adlı dizide izleyici karşısına çıkan Tolga Sarıtaş , kaza yaptı.

"DOĞRU SETİ BULMAKTA ZORLANDIM"

Öte yandan Tolga Sarıtaş, birkaç ay önce İbrahim Selim’in YouTube programına katılmış ve set anılarından bahsetmişti.

Ünlü oyuncu, bir gün Söz seti yerine yanlışlıkla Erkenci Kuş setine gittiğini şu sözlerle anlatmıştı:

"Bir sabah doğru seti bulmakta zorlandım. Söz seti diyerek başka bir sete gittim. Arabadan indiğimde kimse beni almıyordu, çay ocağındaki adamlara 'günaydın' dedim. Ama oradaki insanlar bana şok bir şekilde bakıyordu. Sonra yürürken etrafımdaki insanların durup bana bakmaya başladığını fark ettim. O an birden fark ettim ki yanlış sete gelmişim. Arabama binip başka bir sokakta devam ettim."