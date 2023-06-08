Tolgahan Sayışman'dan kızı Alina'ya: Benim son aşkım iyi ki doğdun

"İYİ Kİ VARSIN BENİM PRENSESİM"



Tolgahan Sayışman paylaşımına, "Alina. Benim son aşkım. Benim meleğim, çiçeğim. İyi ki doğdun. Rabbim’e şükürler olsun, iyi ki varsın benim prensesim. Baban seni kimsenin tahayyül edemeyeceği kadar çok seviyor" ifadelerini kullandı.

"ANNEN SENİ ÇOK SEVİYOR"



Almeda Abazi ise yayınladığı karelere "Prensesim Alina'm. Annen seni çok çok seviyor tatlı bebeğim. Doğum günün kutlu olsun kıymetlim. Çiçeğim canımın içi" notunu düştü.