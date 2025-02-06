Tom Brady ile 13 yıllık evliliğini bitirdi: Gisele Bünchen yine anne oldu
2022 yılında Tom Brady ile yollarını ayıran Gisele Bündchen, jiu jitsu hocasıyla yeni bir aşka yelken açmıştı. Ünlü model, üçüncü kez anne oldu.
Brezilyalı model Gisele Bündchen ile Amerikan futbolcusu Tom Brady, 13 yıllık evliliklerini 31 Ekim 2022'de sonlandırmıştı. O dönemden beri jiu-jitsu eğitmeni Joaquim Valente ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilen Gisele Bündchen, ihanet iddialarını her seferinde yalanlanmıştı.
44 yaşındaki Brezilyalı model geçtiğimiz yıl anne olacağını duyurmuştu. Geçtiğimiz yıl haziran ayından beri Joaquim Valente ile aşk yaşayan model, üçüncü kez anne oldu.
Brady ile Vivian ve Benjamin adında iki çocuğu olan model, Valente ile ilk bebeklerini kucaklarına aldı.
Çiftin bebeğinin cinsiyeti ve adı henüz açıklanmadı.
"HAYATIMI BASINA MALZEME ETMEK İSTEMİYORUM"
Brady'i Valente ile aldattığına yönelik iddiaları kesin bir dille reddeden Bündchen, "Bu bir yalan. Hayatımı basına malzeme etmek istemiyorum. Kendimi tüm bunlara açık hale getirmek istemiyorum" demişti.
Ünlü isim, "Bu, sağlıksız bir ilişkiden ayrılma cesaretini gösterdiklerinde suçlanan ve sadakatsiz diye etiketlenen pek çok kadının başına gelen bir şey" dedi.
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