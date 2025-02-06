Tom Brady ile 13 yıllık evliliğini bitirdi: Gisele Bünchen yine anne oldu

Brezilyalı model Gisele Bündchen ile Amerikan futbolcusu Tom Brady, 13 yıllık evliliklerini 31 Ekim 2022'de sonlandırmıştı. O dönemden beri jiu-jitsu eğitmeni Joaquim Valente ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilen Gisele Bündchen, ihanet iddialarını her seferinde yalanlanmıştı.

44 yaşındaki Brezilyalı model geçtiğimiz yıl anne olacağını duyurmuştu. Geçtiğimiz yıl haziran ayından beri Joaquim Valente ile aşk yaşayan model, üçüncü kez anne oldu.

