Tom Brady ile ayrılan Gisele Bündchen'den yeni birliktelik açıklaması

Amerikan futbolunun efsane ismi Tom Brady ile 13 yıllık evliliğini sona erdiren ünlü model Gisele Bünchen'in dövüş sanatları hocası Joaquim Valente ile birlikte olduğu iddia edilmişti. Brady ile evliliğini ani bir şekilde bitiren model, konu hakkında ilk kez konuştu.



Vanity Fair'e konuşan Bünchen "Boşandığım için beni sürekli birileriyle yakıştıracaklar. Bu süreçte bana ve çocuklarıma yardım eden harika arkadaşlarım oldu. Joaquim de onlardan biri. O bizim öğretmenimiz ve en önemlisi de çok sevdiğim ve güvendiğim bir insan. Bu tür bir enerjinin çevremizde olması çok değerli" ifadelerini kullandı.

