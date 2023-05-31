Tom Brady ile ayrılan Gisele Bündchen'den yeni birliktelik açıklaması

Amerikan futbolunun efsane ismi Tom Brady ile 13 yıllık evliliğini sona erdiren ünlü model Gisele Bünchen'in dövüş sanatları hocası Joaquim Valente ile birlikte olduğu iddia edilmişti. Brady ile evliliğini ani bir şekilde bitiren model, konu hakkında ilk kez konuştu.
Vanity Fair'e konuşan Bünchen "Boşandığım için beni sürekli birileriyle yakıştıracaklar. Bu süreçte bana ve çocuklarıma yardım eden harika arkadaşlarım oldu. Joaquim de onlardan biri. O bizim öğretmenimiz ve en önemlisi de çok sevdiğim ve güvendiğim bir insan. Bu tür bir enerjinin çevremizde olması çok değerli" ifadelerini kullandı.
42 yaşındaki top modelin Valente ve kardeşi Jordan Valente'de jiu jitsu dersi aldığı biliniyor. Valente’nin aynı zamanda modelin çocukları Benjamin (12) ve Vivian’ı da (9) eğittiği biliniyor.
NEDEN EMEKLİ OLMAKTAN VAZGEÇTİ?
Tom Brady'nin emeklilik kararından vazgeçmesinde etkisi olup olmadığı sorulan Bündchen, "Onu hep destekledim ve desteklemeye de devam edeceğim. Şu hayatta mutlu olmasını istediğim biri varsa o da Tom'dur, bana inanın. Onun başarılı olmasını istiyorum. Tüm hayalleri gerçekleşsin isterim" dedi.
Öte yandan Tom Brady'nin realite şov yıldızı Kim Kardashian ile birlikte olduğu iddia edilmişti. Page Six'e konuşan kaynaklar, ikilinin arasında ciddi bir şey olmadığını ve birkaç kez görüştüklerini belirtti.