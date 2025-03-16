Tom Cruise ile Ana de Armas aşk iddialarının odağında

Adrenalin tutkusu ve sinemaya olan sevgisiyle bilinen Hollywood 'un ünlü ismi Tom Cruise'un Ana de Armas ile aşk yaşadığına dair iddialar ortaya atıldı. 36 yaşındaki Küba asıllı oyuncu, Bıçaklar Çekildi, Blade Runner 2049, No Time To Die ve Blonde gibi yapımlarla tanınıyor. People dergisinin haberine göre, 62 yaşındaki aktör ile Ana de Armas bir ay arayla yine birlikte görüntülendi.

Londra'da görüntülenen ve birlikte helikoptere binen ikili, geçtiğimiz ay Sevgililer Günü'nden bir önce bir araya gelmişti. People dergisine konuşan kaynaklar "Romantik bir şey yok gibi görünüyor, sadece arkadaşlar" ifadelerini kullanmıştı.



İki kez birlikte görüntülenen çiftin aşk yaşadığına dair iddialar ortaya atıldı ancak henüz ikiliden bir açıklama gelmedi. İkilinin yeni bir proje üzerinde çalıştığı da iddialar arasında.

