Tom Cruise kendisi hakkındaki en garip söylentiyi açıkladı: Gözünün içine bakmak yasak!

"SIRADAN BİR ADAM"

Oyuncunun seriden rol arkadası Simon Pegg ise "Tom Cruise devasa bir film yıldızı ama bir yandan da sıradan bir adam. Onunla normal şeyler yapmayı seviyorum" dedi. Pegg, daha önce yaptığı açıklamadalarda Cruise'a inancı hakkında soru sormadığını söylemişti.

