Tom Cruise kendisi hakkındaki en garip söylentiyi açıkladı: Gözünün içine bakmak yasak!

Ünlü aksiyon serisi Görevimiz Tehlike'nin yedinci filmi olan "Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm" 14 Temmuz'da izleyiciyle buluşacak. Filmin yönetmeni Christopher McQuarrie, basın turu esnasında Tom Cruise hakkında ortaya atılan en ilginç söylentiden bahsetti.
Cruise, bir gün sohbet esnasında yönetmene hakkındaki en garip söylentinin "İnsanların gözünün içine bakmaya izinli olmaması" olduğunu söyledi.
Ünlü yönetmen bunun hiçbir şekilde doğru olmadığını söyledi.
"SIRADAN BİR ADAM"
Oyuncunun seriden rol arkadası Simon Pegg ise "Tom Cruise devasa bir film yıldızı ama bir yandan da sıradan bir adam. Onunla normal şeyler yapmayı seviyorum" dedi. Pegg, daha önce yaptığı açıklamadalarda Cruise'a inancı hakkında soru sormadığını söylemişti.
2020 yılında pandemi esnasında Tom Cruise'un film ekibinin azarladığı anlar gündem olmuştu. Cruise, pandemi nedeniyle film setinde aldıkları önlemleri hiçe sayan film çalışanlarına "Bunu bir daha yapın, gidersiniz!" demişti.
Başrollerinde Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Vanessa Kirby ve Simon Pegg gibi isimlerin yer aldığı "Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm", 14 Temmuz'da vizyona girecek.
Yapım, gösterime girdiği hafta sonu bugüne kadarki en büyük açılışı yapan Görevimiz Tehlike filmi olmaya hazırlanırken, gişe tahminlerinde 90 milyon dolar hasılat yapacağı öngörülüyor.
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