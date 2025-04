Tom Cruise ve Ana de Armas aşk mı yaşıyor?

Bazı kaynaklar, ikilinin arasındaki bir iş ilişkisi olduğunu ileri sürüyor. Her iki oyuncunun da bu yaz vizyona girecek büyük projeleri bulunuyor. Cruise'un Mission: Impossible - The Final Reckoning filmi 23 Mayıs’ta, Ana de Armas’ın John Wick evrenine bağlı Ballerina filmi ise 6 Haziran’da gösterime girecek.

Tom Cruise, ayrıca 2026 yapımı yeni bir projede, The Revenant sonrası ilk İngilizce filminde, yönetmen Alejandro González Iñárritu ile çalışacak.

Ana de Armas ise Taylor Jenkins Reid’in 2017 tarihli çok satan romanından uyarlanan The Seven Husbands of Evelyn Hugo dizisinde başrolde yer alacak. Entertainment Tonight'a konuşan oyuncu, Evelyn Hugo karakterini canlandıracağını açıkladı.

ÖZEL HAYATI



Ana de Armas, daha önce İspanyol aktör Marc Clotet ile evliydi. Çift, 2010 yılında tanıştı ve 2011’de İspanya'nın Costa Brava kentinde evlendi. Ancak evlilikleri iki yıl sürdü ve 2013’te boşandılar. Boşanma sonrası Ana de Armas, Los Angeles’a taşındı.