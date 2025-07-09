Tom Cruise'un eski eşinden şaşırtan hamle
Ünlü aktör Tom Cruise'un kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Katie Holmes, beğendiği bir gönderi nedeniyle gündem oldu.
Amerikalı oyuncu Katie Holmes, Instagram'da eski eşi Tom Cruise hakkındaki bir gönderiyi beğendi. 46 yaşındaki Holmes'un beğendiği gönderide "Tom Cruise ile Ana de Armas'ın aşkı doğrulandı." ifadeleri yer alıyor.
Cruise ile yollarını ayırdıktan sonra eski eşi hakkında sessizliğini koruyan Holmes'un bu hamlesi şaşkınlık yarattı.
2012 yılında beş yıllık evliliklerini sonlandıran çiftin Suri (19) adında bir kızı var.
YILLARDIR KIZIYLA GÖRÜŞMÜYOR
Tom Cruise, sık sık kariyerindeki başarısıyla gündeme gelse de Cruise'un özel hayatı da medyada çok fazla yer buluyor. Oyuncunun 2005 yılında İtalya'da görkemli bir şatoda dünyaevine girdiği meslektaşı Katie Holmes'tan Suri adında bir kızı oldu. Ancak çiftin mutluluğu sadece beş buçuk yıl sürdü.
Sayısız Hollywood yıldızı ve birçok ünlü barındıran Scientology tarikatına mensup olan Tom Cruise'un eşini de tarikata dahil etmeye çalışması ancak Holmes'un bu teklifi reddetmesi üzerine çiftin boşanma kararı aldığı biliniyor. Çiftin boşanması 2012’de resmileştiğinde Suri sadece 5 yaşındaydı. Ayrılık sonra annesi ile yaşamaya başlayan Suri Cruise'un 2013'ten beri babasıyla görüşmediği biliniyor.
AŞK MI YAŞIYORLAR?
Öte yandan, Tom Cruise'un adı bir süredir Ana de Armas ile anılıyor. 37 yaşındaki Küba asıllı oyuncu ile Tom Cruise'un son dönemde sık sık birlikte görüntülenmesi aşk yaşadıkları iddiasını güçlendirmişti. İkilinin yeni bir proje üzerinde çalıştığı da iddialar arasındaydı.
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