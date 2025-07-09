Tom Cruise'un eski eşinden şaşırtan hamle

YILLARDIR KIZIYLA GÖRÜŞMÜYOR

Tom Cruise, sık sık kariyerindeki başarısıyla gündeme gelse de Cruise'un özel hayatı da medyada çok fazla yer buluyor. Oyuncunun 2005 yılında İtalya'da görkemli bir şatoda dünyaevine girdiği meslektaşı Katie Holmes'tan Suri adında bir kızı oldu. Ancak çiftin mutluluğu sadece beş buçuk yıl sürdü.

Sayısız Hollywood yıldızı ve birçok ünlü barındıran Scientology tarikatına mensup olan Tom Cruise'un eşini de tarikata dahil etmeye çalışması ancak Holmes'un bu teklifi reddetmesi üzerine çiftin boşanma kararı aldığı biliniyor. Çiftin boşanması 2012’de resmileştiğinde Suri sadece 5 yaşındaydı. Ayrılık sonra annesi ile yaşamaya başlayan Suri Cruise'un 2013'ten beri babasıyla görüşmediği biliniyor.



AŞK MI YAŞIYORLAR?



Öte yandan, Tom Cruise'un adı bir süredir Ana de Armas ile anılıyor. 37 yaşındaki Küba asıllı oyuncu ile Tom Cruise'un son dönemde sık sık birlikte görüntülenmesi aşk yaşadıkları iddiasını güçlendirmişti. İkilinin yeni bir proje üzerinde çalıştığı da iddialar arasındaydı.

