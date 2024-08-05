Tom Hanks'in lüks malikanesine hırsız girdi

Her filminde bambaşka bir karaktere bürünen ABD'li aktör Tom Hanks'in evine hırsız girdi. Mirror'ın haberine göre, Hanks ile Rita Wilson'ın malikanesinin yer aldığı tesis içindeki bir misafirhaneye girmek için camları kıran hırsızların evi yağmaladığı söyleniyor.
TMZ'nin haberine göre, olay birkaç hafta önce meydana geldi ve suçlular çiftin evine girmeyi başaramadı. Hangi eşyaların çalındığı ise henüz bilinmiyor. Olayın, ünlü çiftin şehir dışında olduğu sırada gündüz vakti meydana geldiği ve kırılan camın tetiklediği alarmın hırsızların içeri girmesini engellemeye yetmediği söylendi.
Çiftin 34 yaşındaki oğlu Chet, geçtiğimiz yıl kendi evinde davetsiz bir misafirle karşılaşmıştı. O sırada, şüphelinin olay yerinde tutuklama yapan memurlara saldırdığı ancak Chet'in zarar görmediği bildirilmişti.
YILLAR SONRA BULUŞTULAR
Öte yandan, Hanks, Forrest Gump filminde birlikte çalıştığı Robert Zemeckis ile yıllar sonra aynı projede bir araya geldi. "Here" adını taşıyan film, yönetmen ile Hanks'in altıncı ortak projesi olacak. Filmin sürpriz ismi ise aktörün Forrest Gump'tan rol arkadaşı Robin Wright.
Richard McGuire'ın aynı adlı romanında uyarlanan film, bir evi ve o evde yıllar içinde yaşayan insanları konu alıyor.
Filmde Hanks ile Wright bir çifti canlandırıyor. Makyaj ve gençleştirme teknolojisi (de-aging technology) sayesinde ikili, filme ergenlik çağında başlıyor. Filmin sonlarına doğru ise ikiliyi 80'li yaşlarında göreceğiz.
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