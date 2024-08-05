Tom Hanks'in lüks malikanesine hırsız girdi

Her filminde bambaşka bir karaktere bürünen ABD'li aktör Tom Hanks'in evine hırsız girdi. Mirror'ın haberine göre, Hanks ile Rita Wilson'ın malikanesinin yer aldığı tesis içindeki bir misafirhaneye girmek için camları kıran hırsızların evi yağmaladığı söyleniyor.

TMZ'nin haberine göre, olay birkaç hafta önce meydana geldi ve suçlular çiftin evine girmeyi başaramadı. Hangi eşyaların çalındığı ise henüz bilinmiyor. Olayın, ünlü çiftin şehir dışında olduğu sırada gündüz vakti meydana geldiği ve kırılan camın tetiklediği alarmın hırsızların içeri girmesini engellemeye yetmediği söylendi.

Çiftin 34 yaşındaki oğlu Chet, geçtiğimiz yıl kendi evinde davetsiz bir misafirle karşılaşmıştı. O sırada, şüphelinin olay yerinde tutuklama yapan memurlara saldırdığı ancak Chet'in zarar görmediği bildirilmişti.