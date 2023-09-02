Tom Holland'dan Zendaya'ya doğum günü kutlaması

ÖPÜŞÜRKEN YAKALANDILAR

Her ikisi de 27 yaşında olan ikili, "Spider-Man: Homecoming" setinde tanıştı ve ilk görüşte birbirlerinden etkilendi. Çift, birliktelerini uzun yıllar sakladı. Her fırsatta arkadaş olduklarını söyleyen ikili, Temmuz 2021’de arabanın içinde öpüşürken yakalandıktan birkaç ay sonra aşklarını ilan etti.

İlişkisi hakkında konuşan Tom Holland, "Hayatımda Zendaya gibi biri olduğu için şanslıyım. Ünlü olmanın ne demek olduğunu birlikte öğrendik. Mesleğimizin zor ve güzel yanlarını paylaşabiliyoruz. Seninle aynı gemide olan bir insanla romantik bir ilişki içinde olmak ilginç. Deneyimlerini ve her türlü şeyi paylaşabileceğini biliyorsun ve bu altın değerinde" demişti.