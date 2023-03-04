Tom Sizemore kimdir? Ölümüne neden olan beyin anevrizması nedir?

Thomas Edward Sizemore Jr. 29 Kasım 1961 tarihinde dünyaya geldi. 1986 yılında Wayne Devlet Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi gördükten New York'a taşınıp garsonluk ve küçük çaplı sinema rollerinde görev aldı.

1998 yılında vizyona giren Er Ryan'ı Kurtarmak filmi ile adını geniş bir kitleye duyurdu. 1999 TV filmi Witness Protection'daki rolü ile Altın Küre'ye aday gösterildi. 1997 yılında eşine şiddet uyguladığı için tutuklandı. 2005 yılında denetimli serbestliğini ihlal ettiği için hapse geri döndü. İki yıl sonra, denetimli serbestlik şartlarını ihlal etmekten 16 ay hapis cezasına çarptırıldı ve alkollü araç kullanmaktan tutuklandı.

ÖZEL HAYATI

1996 yılında Maeve Quinlan ile evlendi. 1999 yılında uyuşturucuyla ilgili sorunlar nedeniyle boşandı. Temmuz 2005 yılında Janelle McIntire ile olan ilişkisinden ikiz erkek çocuğu dünyaya geldi