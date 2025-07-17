Tomorrowland'e gitmişti: Serhan Onat'tan açıklama

Her yıl temmuz ayında Belçika'nın Boom kasabasında düzenlenen ve dünyanın en büyük elektronik müzik festivallerinden biri olan Tomorrowland'in ana sahnesi, açılışa günler kala yandı.



ANA SAHNE KÜLE DÖNDÜ

Bu yıl 18-20 Temmuz ve 25-27 Temmuz tarihlerinde yapılması planlanan festivalin ana sahnesinde çıkan yangın büyük zarara neden oldu.



Festivalin ana sahnesi kullanılamaz hale gelse de komite, festival alanının planlandığı şekilde yarın açılacağına dair duyuru paylaştı.

