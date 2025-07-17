Tomorrowland'e gitmişti: Serhan Onat'tan açıklama
Avrupa'nın en büyük müzik etkinliklerinden olan Tomorrowland'in ana sahnesinde yangın çıktı. Yangın sonrası sahne küle dönerken; festivale giden oyuncu Serhan Onat'tan açıklama geldi.
Her yıl temmuz ayında Belçika'nın Boom kasabasında düzenlenen ve dünyanın en büyük elektronik müzik festivallerinden biri olan Tomorrowland'in ana sahnesi, açılışa günler kala yandı.
ANA SAHNE KÜLE DÖNDÜ
Bu yıl 18-20 Temmuz ve 25-27 Temmuz tarihlerinde yapılması planlanan festivalin ana sahnesinde çıkan yangın büyük zarara neden oldu.
Festivalin ana sahnesi kullanılamaz hale gelse de komite, festival alanının planlandığı şekilde yarın açılacağına dair duyuru paylaştı.
"FESTİVAL ALANINDA DEĞİLDİK, İYİYİZ"
Dünyaca ünlü festivali izlemeye gidenler arasında oyuncu Serhan Onat da vardı.
Nişanlısı Merve Küsmenoğlu ile orada olan Serhan Onat, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu ve "Herkes sormuş, biz festival alanında değildik. İyiyiz. Ölümlü bir kaza değil gibi duruyor" ifadelerini kullandı.
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