‘Toprak ile Fidan’ sosyal medyada çok konuşuldu

Oyuncu kadrosu ve hikayesiyle ekranlara farklı bir soluk getiren diziye, sosyal medya üzerinden övgüler yağdı. İzleyenler Toprak ile Fidan'ı hayatın içinden, gerçekçi ve samimi bulduklarını dile getirdiler.

İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?



Talihsiz bir kaza nedeniyle birbirlerinden ayrılmak zorunda kalan Fidan ile Toprak’ın hikayesinin anlatıldığı dizinin ilk bölümünde Toprak; geçirdiği trafik kazasından sonra 5 yıl komada kaldı ve uyandığında hiçbir şey hatırlamadı. Annesi Keriman, Toprak’ı nişanlısı olduğunu söylediği Aydan’la evlenmesi için zorladı. Fidan ise 5 sene önce kocası ve çocuğunu kaybetti. Toprak’ın ve annesi Keriman’ın uzun yıllardır hizmetlisi olan Halide; gerçekleri bilen iki kişiden biriydi ve içindeki suçluluk duygusunu daha fazla bastıramayarak gerçekleri anlatmak için Toprak’la beraber Fidan’ın yanına gittiği sahne izleyenleri ekrana kilitledi.



YENİ BÖLÜM KONUSU



Fidan’a saldıran Ercan’ı gören Toprak araya girer ve Fidan’ı kurtarır. Fidan, ölen kocası Nejat’a çok benzeyen Toprak’ın kim olduğunu anlayamaz ama hem ona hem de oğlu Burak’a yakınlık hisseder. Ercan, hastaneye götürülen Fidan’ın peşini orada da bırakmaz ve Fidan’ın kendisine evet demesi için yeni planlar yapar.



OYUNCULARI VE SENARYO EKİBİ



Yapımını OGM Pictures ve Stellar Yapım’ın üstlendiği, başrollerini Hazal Adıyaman ve Osman Aydın'ın paylaştığı; Ahmet Köşeoğlu, Gökçen Eroğlu'nun yer aldığı; İnan Güngören, Can Özdemir, Banu Özyürek ve Nur Kıymaç’ın senaryosunu yazdığı diziyi Eray Koçak ve Burcu Bayram Dursun yönetiyor.



Toprak ile Fidan hafta içi her gün saat 19:00’da Star’da.