Trafik kazası geçiren Şerif Sezer'in kızından paylaşım

Asmalı Konak, Babam ve Oğlum ve Karagül gibi yapımlarla tanınan usta oyuncu Şerif Sezer ölümden döndü. İki aracın karıştığı bir trafik kazasında sağlık ekipleri yaralılara ayakta müdahale etti.

Sezer'in kızı Deniz Arna, annesinin ve babasının sağlık durumu hakkında bilgi vermişti. Arna paylaşımında "Herkese selam. Annem de babam da gayet iyiler çok şükür. Arayan soran herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullanmıştı.

Arna, sosyal medya hesabında anne ve babasının fotoğrafını paylaştı ve "Yaratımımdan mesul olan hanım ve bey." notunu düştü.