Trafik kazasında ağır yaralanan Sergen Deveci sahneye dönüyor

Geçen yıl kasım ayında Sergen Deveci, Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy’un başrolünü paylaştığı ‘Baş Belası’ adlı tiyatro oyunu, Anadolu turnesinin Çorum ayağında Çorum Devlet Tiyatrosu’nda sahnelenmişti. Oyunun sahnelenmesinin ardından Aykut Bektaş idaresindeki minibüs, turne dönüş yolunda Hacı Ahmet K. yönetimindeki TIR'a arkadan çarpmıştı.
Kazada yönetmen Tolga Güleryüz ve teknik görevlilerden Burak Topçu ile Özgür Karataş hayatını kaybederken oyuncular Sergen Deveci, Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy yaralanmıştı.
"YENİDEN DOĞMAK GİBİ"
Boynundaki ve omurgasındaki kırıklar nedeniyle ameliyat edilen Sergen Deveci, fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından sahneye dönüyor. Bir yıldan önce ayağa kalkamayacağı ön görülen Deveci, beklenenden daha kısa sürede iyileşme göstermesini, doktorları mucize olarak nitelendirdi.
"Gerçekten bir bebek gibi, yeniden doğmak gibi ama bu biraz daha sancılı ve uzun bir süreç. Bir gün, 'yürüyebileceğim' diye ağlayacağım, aklıma gelmezdi. Hayata yeniden 1.82'den bakmak, o an gerçekten insanın gözleri doluyor" diyen Sergen Deveci, artık mesleğine dönmeye hazırlanıyor.
STAND-UP YAPACAK
Ayağa kalktığında gözyaşlarını tutamayan Deveci, ‘Baş Belası’nın sahnelendiği 20 Kasım 2022’den 141 gün sonra 29 Mart’ta yeniden sahnede olacak.
Deveci, kariyerinin başladığı BKM Mutfak Açık Mikrofon’da sahneye çıkarak stand-up yapacak.