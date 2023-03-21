Trafik kazasında ağır yaralanan Sergen Deveci sahneye dönüyor

"YENİDEN DOĞMAK GİBİ"



Boynundaki ve omurgasındaki kırıklar nedeniyle ameliyat edilen Sergen Deveci, fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından sahneye dönüyor. Bir yıldan önce ayağa kalkamayacağı ön görülen Deveci, beklenenden daha kısa sürede iyileşme göstermesini, doktorları mucize olarak nitelendirdi.

"Gerçekten bir bebek gibi, yeniden doğmak gibi ama bu biraz daha sancılı ve uzun bir süreç. Bir gün, 'yürüyebileceğim' diye ağlayacağım, aklıma gelmezdi. Hayata yeniden 1.82'den bakmak, o an gerçekten insanın gözleri doluyor" diyen Sergen Deveci, artık mesleğine dönmeye hazırlanıyor.