Trafik kazasında ölümden dönen Sergen Deveci'den yeni paylaşım

Amasya’da turneden dönen tiyatro ekibini taşıyan minibüsün TIR’a çarpması nedeniyle yaşanan kazada ağır yaralanan tiyatrocu Sergen Deveci'nin tedavisi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ameliyat olan ünlü isimden yeni bir paylaşım geldi.

Trafik kazasında ölümden dönen Sergen Deveci'den yeni paylaşım

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Trafik kazasında yaralanan oyuncu Sergen Deveci ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi

Trafik kazasında yaralanan oyuncu Sergen Deveci ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi

Sergen Deveci yoğun bakımdan çıktı

Sergen Deveci yoğun bakımdan çıktı

‘Baş Belası’ adlı tiyatro ekibinin içinde bulunduğu minibüsün Amasya'da TIR’a çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Sergen Deveci, ambulans uçakla İstanbul’daki özel bir hastaneye sevk edildi.

Boynunda ve omurgasında kırıklar olduğu tespit edilen Sergen Deveci, ameliyata alındı. Sekiz saat süren operasyon sonrası durumu iyi olan Deveci'nin tedavisi devam ediyor.

"SIRADAN BALONLAR DEĞİL"

Ölümden dönen ünlü oyuncu, son paylaşımında serum askısındaki balonları paylaştı. Deveci, yayınladığı kareye "Sıradan balonlar değil, yeni nefesimle şişirilmiş balonlar" notunu düştü.

Trafik kazasında ölümden dönen Sergen Deveci'den yeni paylaşım - 1

"BENİM İÇİN ENDİŞELENMEYİN"

Ameliyat sonrası hasta yatağında poz veren Deveci, paylaşımında "Bazı haberlerin önüne geçmek ya da durdurmak için paylaşım yapmak zorundayım. Şu süreçte birlikte yollardan geçtiğimiz arkadaşlarımızı kaybetmenin acısını hissediyorum. Haberlerin aksine gayet iyiyim, hissediyorum, yemek yiyorum ve tepki veriyorum" demişti.

"Gündemi bu şekilde meşgul ederek size zarar vermek istemiyorum" diyen ünlü isim, "Sevginizi kısacık sürede gayet derinden hissettim. İkinci baharımın geriye kalan kısmında hep buna, bu sevgiye layık olmaya çalışacağım. Kaybettiğimiz canlarımıza, arkadaşlarımıza, dostlarıma Allah'tan rahmet diliyorum. Sağlıklı günlerde görüşmemiz dileklerimle lütfen benim için endişelenmeyin" ifadelerini kullanmıştı.

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