Trafikte sürücüyle tartışan İlker Aksum'dan açıklama
Ünlü oyuncu İlker Aksum'un İzmir'de trafikte bir sürücüyle tartıştığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Aksum konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.
Son olarak Siyah Kalp dizisinde rol alan İlker Aksum dün bir sürücüyle yaşadığı tartışmayla adından söz ettirdi. Urla'da trafik kavgasına karışan oyuncunun görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
Kavga sonrası Aksum sosyal medya hesabında açıklamada bulundu.
53 yaşındaki oyuncu, tartışma anında sinirlerinin bozulduğunu ve küfür ettiğini söyledi.
"HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUM"
Aksum "Özür dilerim dostlar...Artık dayanamadım, benim de karım ve çocuğum var. Daha yeni çocuğum oldu. 35 yıldır gözünüzün önündeyim. Bir gün bile benden böyle bir şey gördünüz mü? Tahammülüm zayıflamış durumda. 53 yaşındayım, baba oldum." ifadelerini kullandı.
"Bir anlık ben de küfür ettim. Herkesten özür diliyorum. Ben sizin gözünüzde örnek birisi olduğumu biliyorum. O şahıstan da özür diliyorum. Ne olursa olsun yapmamalıydım, söylememeliydim. Kabul ediyorum." diyen ünlü oyuncunun eşi Dilay Ekmekçioğlu da sosyal medya hesabında konuyla ilgil açıklama yaptı.
Dilay Ekmekçioğlu "Biz öncesini sonrasını konuştuk, payımızı tarttık. O an bizim hayatımızda talihsiz bir dersti ve zaten eve vardığımızda son derece üzgün, dersimizi almıştık. Umarım bundan sonra gözleriniz daha güzel olayları görür. Belki de hayatınız da ihtiyacınız olan bizim rezil olmamız değil, kalben daha aydınlık yaşamanızdır." ifadelerini kullandı.
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