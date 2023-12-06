Travis Scott kimdir? Türkiye'de konser vereceği iddia edilen Travis Scott kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Jacques Webster yani bilinen sahne adıyla Travis Scott, 30 Nisan 1991 yılında dünyaya geldi. Amerikalı rapçi ve prodüktördür.

Houston, Teksaslı sanatçı, T.I.'ın Grand Hustle Records plak şirketiyle anlaşma yaptı. Kanye West ile yakın ilişki kuran Scott, 2012 yılında GOOD Music derleme albümü Cruel Summer'daki birkaç şarkıda yer aldı.



İlk solo projesi olan ve Owl Pharaoh adını taşıyan mixtape'i 21 Mayıs 2013'te yayınlandı. Onu 18 Ağustos 2014'te piyasaya çıkan ikinci mixtape'i Days Before Rodeo takip etti.

BİLLBOARD LİSTESİNE 3 NUMARAN GİRDİ



Scott'ın, Rodeo adını taşıyan ilk stüdyo albümü 4 Eylül 2015'te Grand Hustle etiketiyle raflardaki yerini aldı. İlk haftasında 90 bin satan albüm, Amerikan Billboard 200 listesine üç numaradan girdi.



2016 yılında Birds in the Trap Sing McKnight albümünü Apple Müzik'te yer alan Beats 1'da yaptığı radyo programı .wav'de ilk kez yayınladı. Scott'ın müzik tarzı, geleneksel hip hop, lo-fi ve ambient müziğin karışımından meydana gelmiş bir tarz olarak tanımlandı.



Scott'ın sertifikalı albümleri sadece ABD'de 45 milyonun üzerinde sattı. 6 defa Grammy Ödüllerinde aday olarak gösterildi ve bir defa Billboard Müzik Ödüllerini kazandı.

KYLİE JENNER İLE ÇOCUKLARI BULUNUYOR



Scott 2017'nin Nisan ayında televizyon yıldızı ve girişimci Kylie Jenner ile çıkmaya başladı. 1 Şubat 2018 tarihinde ilk çocukları Stormi doğmuştur. Çift günümüzde ayrıdır.